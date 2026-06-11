Shambulio kubwa la Jeshi la Anga na Nafasi la Sepah dhidi ya kambi za Marekani katika eneo hilo

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Idara ya Mahusiano ya Umma ya IRGC katika taarifa yake imeeleza kuhusu shambulio hilo kubwa la Jeshi la Anga na Nafasi la Sepah dhidi ya kambi za Marekani katika eneo hilo.

Katika taarifa hiyo imesemwa:

“Wapiganaji hodari wa Jeshi la Anga na Nafasi na mashujaa wa Jeshi la Majini la Sepah, alfajiri ya leo, katika kuwaadhibu wavamizi na kujibu uvamizi wa jeshi la Marekani dhidi ya baadhi ya vitengo vya huduma na vituo vya pwani vya Sepah, amri ya polisi na eneo la uwanja wa ndege wa Bandar Abbas, kwa mawimbi mawili ya operesheni, walilenga na kuharibu shabaha 18 muhimu za jeshi la Marekani katika kambi za anga za Ali Al Salim, Ahmad Al Jaber, na pia kambi ya anga ya Sheikh Isa.”