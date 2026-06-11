Jenerali Mousavi: Tutaugeuza eneo hili kuwa jehanamu kwenu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Jenerali Seyyed Majid Mousavi, Kamanda wa Kikosi cha Anga na Nafasi cha IRGC, aliandika kwenye ukurasa wake kwenye moja ya mitandao ya kijamii: "Mnataka kufanya Mlango Mtakatifu wa Hormu usiwe salama?! Tutaugeuza eneo hili kuwa jehanamu kwenu kutoka kote nchini Iran."
Aliongeza: "Hili ni jibu kwa ujasiri wa Wamarekani katika eneo hili."
11 Juni 2026 - 09:55
News ID: 1825672
Source: ABNA
Kamanda wa Kikosi cha Anga na Nafasi cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu aliandika kwenye ukurasa wake binafsi: "Mnataka kufanya Mlango Mtakatifu wa Hormu usiwe salama?! Tutaugeuza eneo hili kuwa jehanamu kwenu kutoka kote nchini Iran."
Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Jenerali Seyyed Majid Mousavi, Kamanda wa Kikosi cha Anga na Nafasi cha IRGC, aliandika kwenye ukurasa wake kwenye moja ya mitandao ya kijamii: "Mnataka kufanya Mlango Mtakatifu wa Hormu usiwe salama?! Tutaugeuza eneo hili kuwa jehanamu kwenu kutoka kote nchini Iran."
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