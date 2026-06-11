IRGC: Kambi na ndege za kivita za Marekani zimeharibiwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, katika taarifa ya Idara ya Mahusiano ya Umma ya IRGC imesemwa: Watu wa Imani na mashujaa wa Iran ambao kwa zaidi ya siku mia moja wamesimama kwa uthabiti kwenye uwanja wa kufanya uhodari na kuweka kiwango kipya cha ufahamu na upinzani.

Kufuatia uhodari wa alfajiri wa wapiganaji wa Uislamu katika kuwakandamiza maadui wavamizi wa Marekani kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, wana wenu jasiri katika Jeshi la Anga na Nafasi la IRGC, kwa kujibu mashambulizi ya makombora ya jeshi la Marekani linaloua watoto dhidi ya eneo la burudani, eneo la uzalishaji na eneo la kambi katika pembezoni mwa Karaj na Nazarabad, na msingi wa eneo la IRGC katika mji wa Pishwa, kwa kuwalipa adhabu wavamizi, leo asubuhi kwa makombora 12 ya balestiki walishambulia mahali pa kuegeshwa ndege za kivita za Marekani aina ya F16, F15 na F35, pamoja na vifaa muhimu vya jeshi la kigaidi la Marekani vilivyoko katika kambi ya anga na kituo cha udhibiti cha Al-Azrak, na vifaa hivyo pamoja na idadi kubwa ya ndege za kivita viliharibiwa.

Operesheni ya wapiganaji wa Uislamu itaendelea muda ambapo ufisadi wa adui unaendelea.