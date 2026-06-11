Shambulio la ndege zisizo na rubani la Jeshi dhidi ya Kikosi cha Tano cha Marekani nchini Bahrain

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Idara ya Mahusiano ya Umma ya Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kufuatia uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na uvamizi wa jeshi la kigaidi la Marekani dhidi ya maeneo ya kusini mwa nchi, Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kutumia aina mbalimbali za ndege zisizo na rubani za uharibifu, limefanya Kikosi cha Tano cha nchi hiyo nchini Bahrain kuwa shabaha ya mashambulizi yake ya ndege zisizo na rubani.

Jeshi katika taarifa hii lilitangaza: Katika wimbi hili la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani vya Jeshi, antena za mawasiliano na vifaa vya rada vya mfumo wa Patriot wa Kikosi cha Tano vililengwa.

Jeshi pia limesisitiza: Tukiwa bega kwa bega na nguvu zingine za silaha, tuko tayari hadi mwisho wa uhai kupigana na adui, na hatutakaa chini hadi adui mjangiri alipwe kisasi.