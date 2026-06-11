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Katika vita vijavyo, labda ardhi ya Iran itaongezeka

11 Juni 2026 - 09:56
News ID: 1825676
Source: ABNA
Katika vita vijavyo, labda ardhi ya Iran itaongezeka

Msemaji wa Tume ya Usalama ya Kitaifa ya Bunge aliandika kwenye ukurasa wake binafsi: "Katika vita vijavyo, labda ardhi ya Iran itaongezeka."

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ebrahim Rezaei, msemaji wa Tume ya Usalama ya Kitaifa ya Bunge, aliandika kwenye ukurasa wake kwenye moja ya mitandao ya kijamii: "Katika vita vya siku arobaini, eneo la maji ya eneo la Iran liliongezeka; katika vita vijavyo, labda ardhi ya Iran itaongezeka."

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