Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ebrahim Rezaei, msemaji wa Tume ya Usalama ya Kitaifa ya Bunge, aliandika kwenye ukurasa wake kwenye moja ya mitandao ya kijamii: "Katika vita vya siku arobaini, eneo la maji ya eneo la Iran liliongezeka; katika vita vijavyo, labda ardhi ya Iran itaongezeka."