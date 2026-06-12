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Vyombo vya Habari vya Kizayuni: Iran Bado Hajatoa Mkono wowote

12 Juni 2026 - 18:15
News ID: 1826152
Source: ABNA
Vyombo vya Habari vya Kizayuni: Iran Bado Hajatoa Mkono wowote

Vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni, «i24 News», katika ripoti yao wakiyataja matamshi ya Trump kuhusu makubaliano na Iran kuwa yasiyotarajiwa, walikiri kwamba Iran bado hajatoa mkono wowote katika mazungumzo.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, kituo cha «i24 News» cha utawala wa Kizayuni kiliripoti: «Nikwamba, matamshi ya Trump na pia kutangazwa kwa mkataba wa maelewano na Iran haikutarajiwa.»

Vyombo hivyo vya habari vya Kizayuni pia vilikiri kwamba hadi sasa hakuna dalili zozote kwamba Iran imetoa makubaliano ya kweli katika mazungumzo.

Pia, waziri wa zamani wa Israel, «Chaim Ramon», amesema: «Makubaliano kati ya Washington na Tehran ni mabaya na yataidhuru Israel, na pia yana athari kwa hatima ya kisiasa ya Netanyahu.»

Mtafiti wa Israel, «Eyal Zisser», katika maandishi yake yenye kejeli kwa Netanyahu aliandika: «Je, sisi ni mamluki tu ambao hutumwa kushambulia malengo na kuvumilia mashambulizi ya makombora inapobidi, kisha tunapohitajika tunatupwa kando?»

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