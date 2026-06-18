Qalibaf: Iran na China watakuwa mhimili wa vitalu vipya vya kikanda

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari "ABNA", Mohammad Baqer Qalibaf, Mwenyekiti wa Baraza la Shura la Kiislamu na Mwakilishi Maalum wa Iran kwa mambo ya China, asubuhi ya leo (Jumatano, 27 Khordad / Juni 17) katika "mkutano wa mashauriano wa Mwakilishi Maalum wa mambo ya China na Chama cha Biashara cha Iran" uliofanyika kwa uwepo wa kikundi cha wawakilishi wa mashirika, wanachama wa tume ya uchumi ya Chama cha Biashara na wasimamizi wakuu wa uchumi wa nchi, alizungumza.

Qalibaf, akisisitiza nafasi ya leo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika ulimwengu, alisema: ninaamini kwamba Iran ya Kiislamu leo, hata ikilinganishwa na siku za kwanza za ushindi wa mapinduzi, imejulikana zaidi duniani, na ulimwengu baada ya miaka 47 umeshuhudia Iran nyingine. Inatosha kuangalia matukio na mabadiliko ya mwaka mmoja uliopita, kutoka Khordad mwaka jana hadi Khordad mwaka huu, kuona ni matukio makubwa kiasi gani yametokea ndani na nje ya nchi.

Aliongeza: lakini leo tunashuhudia heshima, nguvu na nafasi tofauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kati ya mataifa na serikali, na hii ndiyo fursa kubwa zaidi mbele yetu.

Qalibaf, akisema kwamba nafasi ya China ni ya kipekee kwetu, alisema: China lazima iamini na itaamini kwamba sisi si mteja au mshirika wa kibiashara tu, bali ni mshirika kwa maana kamili.

Aliongeza: kwa kuzingatia hali ya eneo, marafiki walisema kwa makini kwamba tunahitaji kuundwa kwa vitalu vipya (miungano ya kikanda), bila shaka vitalu hivi kwa kiasi fulani tayari vimeundwa, na katika kila kituo kitakachoundwa baadaye, nchi mbili za Iran na China zitashiriki kwa uhakika na zitakuwa mhimili wa miundo hii ya vitalu.