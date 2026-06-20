Wall Street imeripoti: Hatua za Marekani na Qatar kuhusu mali za Iran zilizofungwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Wall Street Journal limeripoti kwamba Marekani na Qatar zinaunda utaratibu ambao utairuhusu Iran kutumia fedha zake zilizofungwa zenye thamani ya zaidi ya dola bilioni sita kununua bidhaa muhimu.

Gazeti la Financial Times pia liliripoti hapo awali kwa kunukuu chanzo kimoja chenye ujuzi kwamba inatarajiwa Marekani itaachilia dola bilioni 6 za mali zilizofungwa za Iran.

Inadaiwa kuwa fedha hizi, kulingana na maelewano kati ya Washington na Tehran, zitatumika tu kununua bidhaa za kibinadamu na vitu visivyo vya vikwazo kutoka Marekani.

Kulingana na ripoti hii, mali hizi kwa sasa zinahifadhiwa nchini Qatar.