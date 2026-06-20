Kutoridhika kwa Wamarekani 65% na Sera za Trump dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Anadolu ya Uturuki, kura ya pamoja ya maoni ya shirika la habari la Associated Press na kituo cha utafiti cha NORC inaonyesha kwamba takriban 65% ya raia wa Marekani hawaidhinishi sera za utawala wa Donald Trump dhidi ya Iran.

Kura hii, ambayo matokeo yake yalichapishwa Ijumaa, ilifanywa kwa kuwauliza watu 3040 katika kipindi cha Juni 11 hadi 17.

Kulingana na matokeo ya utafiti huu, mtazamo hasi kuhusu hatua za Trump haupo tu miongoni mwa Wanademokrasia na wasioegemea upande wowote, bali hata miongoni mwa sehemu ya wafuasi wa Chama cha Republican, hivyo kwamba ni 28% tu ya Warepublican wanaoridhika na utendaji wa utawala wa Trump dhidi ya Iran.

Vile vile, 53% ya walioshiriki katika kura hii walielezea mashambulizi ya hivi karibuni ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran kuwa «ya kupita kiasi».

Kura hii pia ilichunguza mtazamo wa Wamarekani kuhusu sera za utawala dhidi ya utawala wa Kizayuni, ambayo inaonyesha kwamba ni 34% tu ya waliohojiwa wanaunga mkono mbinu ya Trump dhidi ya utawala huu.

Baadhi ya walioshiriki katika kura hii walisisitiza kwamba Netanyahu anafuata ajenda yake huru, na Trump hana uwezo wa kumshawishi.

Matokeo haya yanachapishwa wakati ambao Jumatano jioni, marais wa Marekani na Iran walitia saini kwa njia ya kielektroniki «Maelewano ya Islamabad». Makubaliano haya, yaliyopatanishwa na Pakistan, yamefungua njia ya kumaliza uvamizi ulioanza dhidi ya Iran tangu Februari 28.

Kwa mujibu wa tangazo rasmi la mpatanishi wa Pakistan, kwa kuanza kutumika kwa maelewano haya, Iran imeanza kufungua Mlango wa Hormuz, na Marekani pia imeweka katika ratiba yake kuondoa kizuizi cha baharini dhidi ya Iran kilichowekwa tangu Aprili.