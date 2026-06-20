Seneta wa Marekani: Kuondolewa Vikwazo vya Mafuta ya Iran Kwanufaisha Marekani na Kuilazimisha China Kulipa Gharama Zaidi +Video

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Seneta wa Marekani Bernie Moreno amesema kuwa kuondolewa kwa vikwazo vya mafuta dhidi ya Iran kunaweza kuwa na manufaa kwa Marekani, akieleza kuwa hatua hiyo inaweza kusaidia kupunguza bei ya mafuta duniani na kuilazimisha China kulipa gharama kubwa zaidi kwa nishati.

Moreno amesema kuwa kwa sasa Marekani inaruhusu Iran kuuza mafuta yake, na akahoji manufaa ya hali hiyo kwa Marekani, akisisitiza kuwa inaweza kuimarisha nafasi ya mazungumzo ya kimkakati ya Washington.

Aidha, ameeleza imani yake kwa Rais wa Marekani Donald Trump katika kufanya maamuzi sahihi kuhusu sera hizo za nishati na vikwazo.

