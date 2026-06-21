Kanani Moghaddam: Ni lazima tutoke katika mzunguko unaojirudia wa mazungumzo na kurudi vitani

Hossein Kanani Moghaddam, mtaalamu wa masuala ya kimataifa, katika mahojiano, akirejelea uvunjaji wa ahadi na Marekani na kufungwa kwa Mlango wa Hormuz, alisema: Moja ya masharti ya awali ya kusitisha mapigano na kumaliza vita ni kipengele cha kwanza – kwamba vita kwenye pande zote, haswa Lebanon, vimalizike.

Aliendelea: Sharti lingine letu ni uondoaji wa utawala wa Kizayoni kutoka maeneo ya kusini mwa Lebanon.

Alisema: Marekani ilikuwa imejitolea kuuzuia mtambo wa vita wa utawala huo na kuzuia mauaji ya watu wa Lebanon, lakini inaonekana mbwa mwenye kichaa kama Netanyahu amepasua kamba yake na anamshambulia hata bwana wake mwenyewe, kwa hivyo kitendo hiki ni ukiukaji wa wazi wa mapatano ya kusitisha mapigano kwa mujibu wa sheria za kimataifa, na Iran ina haki ya kurudisha hali ilivyokuwa hapo awali bila kuzingatia vifungu 14 vya makubaliano (ambavyo wino wa saini zake bado haujakauka).

Mtaalamu wa masuala ya kimataifa alisema: Katika hili, Mlango wa Hormuz bado ni moja ya vipengele muhimu zaidi vya uwezo wa kuzuia wa Iran na ni moja ya zana bora za kuhakikisha utekelezaji wa ahadi za upande mwingine.

Alisema: Wakati huo huo, makundi mbalimbali ya mhimili wa upinzani, ikiwa ni pamoja na vikosi vya Yemen, wametangaza utayari wao wa kufanya hatua kubwa dhidi ya utawala wa Kizayoni. Kwa hivyo, iwapo mvutano utaendelea, eneo hilo linaweza kurudi katika hali ya awali, na hata masuala kama vile vikwazo vya usafiri wa baharini katika Bab el-Mandeb yanaweza kuletwa.

Alisema: Kwa upande mwingine, misimamo ya hivi karibuni ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu pia inasisitiza kutokubali shinikizo na madai yanayozidi makubaliano. Pia, kuanzishwa na kuendelea kwa mapatano ya kusitisha mapigano nchini Lebanon kumezingatiwa kama moja ya vipengele muhimu vya makubaliano haya. Mkusanyiko wa mabadiliko haya unaonyesha kwamba usawa wa nguvu katika eneo hilo umebadilika, na mkono wa juu katika kudhibiti matukio uko mikononi mwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuliko hapo awali.

Kanani Moghaddam aliongeza: Wakati huo huo, Marekani imejaribu kwa kutumia vita vya kisaikolojia kutoa hisia kwamba ina msimamo wa ukosoaji dhidi ya hatua za hivi karibuni za utawala wa Kizayoni na haikubaliani na baadhi ya mashambulizi. Hata hivyo, wachambuzi wengi wanatazama misimamo hii kama sehemu ya mbinu ya vyombo vya habari na wanaamini kwamba maamuzi ya kimkakati ya utawala wa Kizayoni hayawezi kutekelezwa bila uratibu na msaada wa Washington.