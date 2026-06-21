Suala la Israel na Hezbollah Linaongezwa kwenye Mazungumzo ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, mwanadiplomasia ambaye jina lake halikutajwa aliambia ABC News ya Marekani kwamba kufanyika kwa mkutano wa dharura kuhusu mabadiliko yanayohusiana na Israel na Hezbollah kumeongezwa kwenye ratiba ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani nchini Uswizi .

Maelezo zaidi kuhusu muda wa mkutano huu wa dharura, kiwango cha ushiriki wa pande, au mada zitakazojadiliwa bado hazijatolewa.

Habari hii inakuja baada ya CNN kuripoti kwamba Makamu wa Rais wa Marekani JD Vance ametumwa Uswizi kwa ajili ya kufanya mazungumzo na pande za Iran .

Kwa upande mwingine, Ofisi ya Waziri Mkuu wa Pakistani ilitangaza kwamba mazungumzo ya kiufundi kati ya pande za Iran na Marekani yatafanyika leo Jumapili nchini Uswizi na kushirikishwa na Waziri Mkuu na Kamanda wa Jeshi la Pakistani .