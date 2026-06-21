Utawala wa Kizayoni umeithibitisha kuuawa kwa wanajeshi wake

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Kituo cha Habari cha Palestina, msemaji wa jeshi la wavamizi wa Jerusalem alitangaza kwamba mwanajeshi mmoja kutoka Brigedi ya Kivita ya 401 na mwanajeshi mwingine kutoka kitengo cha wasomi cha Maglan wameuawa katika mapigano ya kusini mwa Lebanon .

Haya yanajiri wakati vyombo vya habari vya utawala wa Kizayoni jana viliripoti kuwa idadi ya wanajeshi wa utawala huo waliuawa na kujeruhiwa katika mapigano na wapiganaji wa Hezbollah ya Lebanon .

Vyanzo hivyo jana viliripoti kuwa mwanajeshi mmoja wa jeshi la utawala wa Kizayoni aliuawa na wengine 11 kujeruhiwa katika tukio la usalama kusini mwa Lebanon .