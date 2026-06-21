Tucker Carlson: Kikwazo Kikubwa cha Mapatano na Iran ni Israel, Sio Congress

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Tucker Carlson, mtangazaji na mchambuzi mashuhuri wa Marekani, katika taarifa yake kuhusu usabotaji wa utawala wa Kizayoni kwenye maelewano ya hivi karibuni kati ya Iran na Marekani, alisema kwamba Donald Trump, Rais wa Marekani, anajua vizuri kwamba upande pekee unaoweza kuzuia kufikia makubaliano na Iran si Congress ya Marekani, bali ni serikali ya Israel .

Aliongeza: "Kama vile Israel imefanya usabotaji katika visa vingi hapo awali, itajaribu kuvuruga mchakato wa makubaliano na kuzuia kukamilika kwake" .

Kauli hizi zinakuja wakati leo, kikao cha kwanza cha kitaalamu na kiufundi kati ya Iran na Marekani kwa upatanishi wa Pakistan kinatarajiwa kufanyika Uswizi.

Alhamisi, katika uchambuzi wake, Carlson alilinganisha maelewano ya Iran na Marekani na Mgogoro wa Suez wa mwaka 1956, na kusema: "Ijumaa, Marekani ilikubali rasmi kwamba Iran ni mchezaji madhubuti, na hii inabadilisha kila kitu" .

Akirejelea maelewano ya hivi karibuni kati ya Iran na Marekani, Carlson alisema: "Lakini kwa makubaliano haya, Marekani imeonyesha kwamba licha ya kuwa na jeshi bora, kubwa, na ghali zaidi duniani, haina uwezo wa kijeshi unaohitajika kulazimisha nia yake kwa uchumi wa 34 kwa ukubwa duniani" .

Hatimaye, mtangazaji huyu wa Marekani alitoa ujumbe huu kwa uwazi kwamba kama vile Mgogoro wa Suez ulivyofunua machweo ya Dola ya Uingereza, maelewano haya pia yameonyesha kudhoofika kwa Dola ya Marekani .