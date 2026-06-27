Sardar Mohebi: Mlango wa Hormuz ni ardhi ya Iran na hauna uhusiano wowote na Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Sardar Mohebi, msemaji wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, aliandika kwenye mitandao ya kijamii: "Kufuatia madai ya maafisa wa Marekani kuhusu kuanzishwa kwa mstari wa moja kwa moja kati ya Iran na Marekani kuhusu Mlango wa Hormuz, inatangazwa kwamba jambo hili ni uwongo mtupu na linakanushwa vikali. Hili halijawahi kutokea na halitatokea."

Msemaji wa Walinzi wa Mapinduzi alisisitiza: Mlango wa Hormuz ni ardhi ya Iran na hauna uhusiano wowote na Marekani.