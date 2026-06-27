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Rais wa Marekani aliyeshindwa hafuati kanuni za mazungumzo au usitishaji vita

27 Juni 2026 - 09:58
News ID: 1831936
Source: ABNA
Rais wa Marekani aliyeshindwa hafuati kanuni za mazungumzo au usitishaji vita

Ibrahim Azizi katika ujumbe wake alisisitiza kwamba Rais wa Marekani aliyeshindwa ameonyesha kuwa hafuati kanuni za mazungumzo au usitishaji vita.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Ibrahim Azizi, Mwenyekiti wa Tume ya Usalama wa Kitaifa ya Bunge, kwenye ukurasa wake binafsi katika moja ya mitandao ya kijamii aliandika: Marekani tena imeshambulia Iran katikati ya mazungumzo.

Azizi aliongezea: Rais wa Marekani aliyeshindwa ameonyesha kuwa hafuati kanuni za mazungumzo au usitishaji vita.

Alibainisha: Ukiukaji huu wa kiholela wa usitishaji vita, kama kawaida, utasababisha kurudi nyuma na kujuta kwao.

Mwenyekiti wa Tume ya Usalama wa Kitaifa ya Bunge alisisitiza: Mchezo wa kulaumiana haufanyi kazi tena.

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