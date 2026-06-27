Mokhber: Dira ya baadhi ya majirani bado inaonyesha rafiki na adui kinyume

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Mohammad Mokhber, mshauri na msaidizi wa Kiongozi Mkuu, kufuatia taarifa yenye upendeleo ya Baraza la Ushirikiano wa Ghuba ya Uajemi, na pia kufuatia ukiukwaji wa mara kwa mara wa kifungu cha kwanza cha maelewano na Marekani na utawala wa Kizayuni, aliandika kwenye ukurasa wake binafsi: Taarifa ya Baraza la Ushirikiano ni kosa jingine na ni kuungana na yule ambaye ameifanya usalama wa eneo hilo kuwa dhabihu ya uvamizi wake. Dira ya baadhi ya majirani bado inaonyesha rafiki na adui kinyume.

Mokhber aliongezea: Maelewano, iwe na Marekani au na wanachi wa kusini mwa Ghuba ya Uajemi, ni msururu mmoja; kiungo kimoja kikivunjika, msururu mzima utayeyuka motoni.