Madai ya kipumbavu ya Vance kuhusu kuzingatia kwa Marekani maelewano na Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, "JD Vance", Makamu wa Rais wa Marekani, alidai: Iran imetia saini makubaliano ya usitishaji vita, na sisi pia tumejitolea kuyatekeleza.

Madai haya yanatolewa wakati ambapo saa chache zilizopita Kamandi Kuu ya Marekani katika Mashariki ya Kati (CENTCOM) ilikiri kwamba imelenga maeneo ya kusini mwa Iran kwa mashambulizi ya anga, hatua ambayo ni ukiukaji wa usitishaji vita na maelewano.

Makamu wa Rais wa Trump aliongezea: Iwapo Iran ina tofauti za maoni kuhusu jinsi maelewano yanavyopaswa kutekelezwa, inaweza kuwasiliana nasi, lakini jibu la vurugu zozote litakuwa vurugu.

Madai haya yanatolewa wakati ambayo ni Marekani ambayo imekiuka kifungu cha maelewano na kulenga maeneo ya ardhi ya Iran kwa mashambulizi ya anga.

Kwa mujibu wa Mehr, kwa mujibu wa vyanzo vya habari vinavyojua, kombora moja liligonga mnara wa mawasiliano katika eneo la jiji la Sirik. Chanzo hiki kilithibitisha kwamba saa chache kabla ya tukio hili, risasi za onyo zilirushwa dhidi ya meli za Iran zilizokuwa zimevunja utaratibu na kuzuia usafiri wa baharini.