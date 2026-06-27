New York Times: Amerika ina tatizo la kujaza akiba iliyotumika katika vita dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr, gazeti la New York Times liliripoti kwamba vita dhidi ya Iran vimesababisha akiba za kivita za Amerika kupungua kwa kiwango cha kutia wasiwasi; jambo ambalo limethibitishwa na Wizara ya Vita ya nchi hiyo na maafisa wa Bunge.

Kwa mujibu wa ripoti hii, hadi sasa kombora 1,100 za cruis zenye uwezo wa kukwepa rada za masafa marefu ambazo zilibuniwa mahsusi kwa ajili ya migogoro inayoweza kutokea na China zimetumiwa. Pia, zaidi ya kombora 1,000 za Tomahawk zimerushwa - karibu mara 10 ya idadi ambayo jeshi la Amerika hununua kila mwaka.

Zaidi ya hayo, katika vita hivi zaidi ya kombora 1,200 za kukinga za Patriot zimetumiwa, ambazo kila moja inagharimu zaidi ya dola milioni 4.

Pia, zaidi ya kombora 1,000 za ardhini PRISM na ATACMS zimerushwa.

Katika ripoti hii imesemwa: Licha ya juhudi za utawala wa Trump kuongeza kasi ya uzalishaji wa silaha, juhudi za kuchukua nafasi ya risasi zilizotumika zinakabiliwa na changamoto za kifedha na uzalishaji.

Katika mikutano ya hivi karibuni katika Ikulu ya White House, Trump na maafisa wakuu wa Pentagon wamekuwa wakitafuta kufuata mbinu mbili za kutatua tatizo hili; kuhimiza wakandarasi kuongeza kasi ya uzalishaji wa risasi zilizotumika na kushinikiza wabunge kupitisha bajeti ya ziada ya kugharamia gharama za vita.

Hata hivyo, inatarajiwa kwamba ombi la Trump la kutenga dola bilioni 70 kwa ajili ya kugharamia gharama za vita litakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa Bunge. Wakandarasi hao pia walimjulisha Rais katika mkutano wa White House Jumatano iliyopita kwamba wanahitaji ufadhili wa ziada ili kupanua njia za uzalishaji. Kulingana na maafisa wa Marekani, matangazo ya mara kwa mara ya mipango ya kuongeza uzalishaji wa risasi bado hayajasababisha upanuzi halisi wa uwezo wa uzalishaji.

New York Times iliongezea kwamba kutokana na upungufu wa akiba hizi za kivita na risasi, uwezo wa Pentagon wa kuendesha vita vijavyo, hasa dhidi ya nchi kubwa kama China, unapunguzwa moja kwa moja kwa sababu kutatua tatizo hili kunaweza kuchukua miaka kadhaa.