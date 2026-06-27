Foreign Policy: Risasi zilizotumika katika vita vya Iran ni nyingi kuliko takwimu zilizotangazwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, gazeti la Foreign Policy katika ripoti kuhusu akiba za kivita zilizotumiwa na Marekani katika vita dhidi ya Iran, kwa kunukuu Brad Cooper, Kamanda wa Kikosi cha Kati cha Marekani (CENTCOM) katika kikao cha Seneti mwezi uliopita, liliripoti kwamba jeshi la nchi hiyo lilitumia risasi 14,000 za kushambulia wakati wa vita.

Foreign Policy iliongezea: Ripoti ya hivi karibuni ya Kituo cha Mafunzo ya Kimkakati na Kimataifa cha Marekani inakadiria kwamba kiwango halisi cha kupungua kwa risasi kinaweza kuwa kikubwa zaidi kwa sababu risasi zilizotumiwa katika mifumo ya ulinzi wa anga, kama vile kombora za Patriot na mifumo ya THAAD, lazima pia zizingatiwe.

Katika ripoti hii imesemwa: Serikali ya Marekani inatafuta kuongeza uwezo wa uzalishaji kwa kutumia viwanda vya magari. Kulingana na ripoti hii, Trump alitangaza Jumatatu iliyopita kwamba makampuni kama Ford na General Motors yatatoa baadhi ya viwanda vyao kwa ajili ya uzalishaji wa silaha.

Hapo awali, gazeti la New York Times pia liliripoti kwamba utawala wa Trump unakabiliwa na changamoto mbalimbali katika njia ya kujaza risasi zilizotumika katika vita hivi.