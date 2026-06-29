Qalibaf: Tunafuatilia kwa dhati kukomesha vita nchini Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Mohammad Baqer Qalibaf, Spika wa Bunge la Iran, katika mazungumzo ya simu na Nabih Berri, Spika wa Bunge la Lebanon, alisisitiza kwamba katika mazungumzo ya wiki iliyopita nchini Uswisi, moja ya masuala muhimu zaidi lilikuwa kukomesha vita nchini Lebanon na mamlaka na uadilifu wa ardhi yake, na akasema: "Suala hili ni sehemu muhimu ya kifungu cha kwanza cha Mkataba wa Islamabad kati ya Iran na Marekani. Baada ya timu ya mazungumzo ya Iran kuzitaja kwa uzito kasoro za kukiuka kifungu hiki, iliamuliwa kuunda 'Kitengo cha Kudhibiti Migogoro' kati ya Iran, Marekani na Lebanon, ambacho kitafuatilia utekelezaji wa kifungu hiki nchini Lebanon."

Qalibaf alisisitiza: "Lengo letu ni kukomesha vita nchini Lebanon, kurudi kwa wakimbizi nyumbani kwao, kumaliza uvamizi na kuondoka kwa utawala wa Kizayuni kutoka ardhi ya Lebanon, na tunafuatilia suala hili kwa dhati."

Katika kuendelea kwa mazungumzo haya, Nabih Berri alishukuru msimamo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na timu ya mazungumzo ya Iran, na akaongeza: "Kile mlichokifuatilia nchini Uswisi kina manufaa kwa watu wa Lebanon, lakini adui wa Kizayuni anajaribu kukwepa suala la kurejesha mamlaka na uadilifu wa ardhi ya Lebanon ndani ya mfumo wa Mkataba wa Islamabad kwa njia nyingine."

Mkataba wa Washington kati ya Lebanon na utawala wa Kizayuni ni njama na fitina

Spika wa Bunge la Lebanon alirejelea Mkataba wa Washington kati ya Lebanon na utawala wa Kizayuni na akaongeza: "Huu ni njama na fitina, na Imamu Ali (amani iwe juu yake) anasema: 'Fitina ni mbaya kuliko mauaji.'"

Pia, pande zote mbili katika mazungumzo hayo ya simu zilisisitiza kufanya mkutano wa 'Kitengo cha Kudhibiti Migogoro' haraka iwezekanavyo ili kudhibiti na kukomesha vita nchini Lebanon.