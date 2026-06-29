Velayati: Uhuru wa Lebanon bila uhuru wa kisiasa ni ngome ya dhahabu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ali Akbar Velayati, mshauri wa kimataifa wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, alichapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii akirejelea matukio nchini Lebanon, na akaandika: «Baada ya miaka mingi ya uzoefu wa kidiplomasia nasema: “Uhuru bila uhuru wa kisiasa ni ngome ya dhahabu”; Hizbullah ni nguzo ya hema na mlinzi wa kweli wa kuwepo na uhuru wa Lebanon».