Mazungumzo ya Simu ya Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Iran na Ufaransa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na Jean-Noël Barrot, Waziri wa Mambo ya Nje wa Ufaransa, walizungumza kwa simu Jumanne usiku.

Katika mazungumzo hayo ya simu, pande zote mbili zilijadili na kubadilishana maoni kuhusu mabadiliko ya hivi karibuni ya kikanda na kimataifa kwa kuzingatia masharti ya Mkataba wa Maelewano wa Islamabad na mchakato wa utekelezaji wake kwa lengo la kumaliza vita vya kikandamizaji vinavyoendeshwa na Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran.