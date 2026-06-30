Ayatollah Araafi: Kuendelea kwa Mazungumzo ndani ya Mfumo wa Sera za Mfumo ni kwa Faida ya Nchi

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Ayatollah Alireza Araafi katika mkutano wake na Pezeshkian, baada ya kumshukuru Rais kwa utendaji wake katika nyakati nyeti za nchi, alisema: Uwepo wako wa mara kwa mara katika uwanja katika hali ngumu na matukio ya hivi karibuni ni dalili ya ujasiri, uwajibikaji, na kujitolea katika kuhudumia watu.

Mkuu wa Vyuo vya Kidini nchini, akirejelea usimamizi wa masuala ya kiuchumi katika mazingira ya vikwazo na ugumu uliopo, alisema hatua za serikali katika eneo hili zinastahili pongezi, na akaongeza: Kuingia kwa serikali katika mchakato wa mazungumzo na kufuata njia za kidiplomasia ni hatua muhimu pia, na tunatumai kwamba mchakato huu utaendelea ndani ya mfumo wa sera kuu za mfumo na Uongozi Mkuu, utaweka msingi wa hali nzuri katika kipindi cha baada ya vita, utaimarisha mafanikio ya kimkakati ya Vita vya Tatu (vita vya upinzani), na kuimarisha umoja wa nchi za Kiislamu na mhimili wa upinzani.

Ayatollah Araafi pia, akirejelea uwezo uliopangwa wa vyuo vya kidini na taasisi kuu za kidini huko Qom na kote nchini katika usimamizi wa kijamii na kitamaduni, alisema: Katika mfumo wa miundo ya makao makuu ya Hawza, zaidi ya watu 40,000 kutoka vyuo vya kidini walijitokeza katika matukio ya hivi karibuni na kuchukua jukumu lao pamoja na watu na mfumo. Daima imesisitizwa kwa nguvu hizi kwamba, wakati wakiunga mkono maamuzi ya mfumo na Uongozi Mkuu, waepuke tabia za uchokozi katika eneo hili; ingawa nafasi ya ukosoaji, kutoa maoni ya kitaalamu na kudai haki lazima pia ihifadhiwe.

Ayatollah Araafi aliendelea kusisitiza utayari wa vyuo vya kidini kushirikiana katika kutatua matatizo ya kijamii na kuendeleza mtindo wa kuzingatia msikiti kwa uratibu na uongozi wa Makao Makuu ya Kitaifa ya Misikiti na akasema: Hawza na makasisi wanaona ni wajibu wao kuwepo kwenye uwanja kwa kadiri ya uwezo wao, ili kutatua matatizo ya jamii na kusaidia maendeleo ya nchi. Bila shaka, uvumilivu, busara, na uthabiti wa serikali katika hali ya sasa utakuwa na jukumu la maamuzi katika kuikomboa nchi kutokana na changamoto zilizopo.

Alisisitiza umuhimu wa kuzingatia mawazo ya Maimamu wawili wa Mapinduzi, kufuata miongozo ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu na mapendekezo ya Marja' wa hali ya juu (mamlaka za kidini), pamoja na mashauriano na wasomi wa vyuo vya kidini na vyuo vikuu, na hasa kuzingatia kwa makini watu wapendwa, mitaa na viwanja (watu), na maisha yao ya kila siku.

Mkuu wa Vyuo vya Kidini nchini pia alitoa mapendekezo katika uwanja wa kuendeleza ushirikiano wa kitaaluma na kimataifa, ikiwemo kuvutia wanafunzi wa kigeni kutoka vyuo vikuu vya kifahari, kupanua mafundisho ya lugha ya Kiajemi na uhamisho wa maarifa ya kiufundi, kuendeleza diplomasia ya kisayansi na kitamaduni, kuunda mitandao na duru za utalii kwa nchi zinazopendezwa na Iran, na kutumia uwezo wa wafanyabiashara na wahitimu wa vyuo vya kidini na kitaaluma katika kuendeleza uhusiano wa kiuchumi na kitamaduni.