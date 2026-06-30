Pezeshkian: Hatutakubali Mafanikio ya Vikosi vya Silaha Viharibiwe Katika Njia ya Diplomasia

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Masoud Pezeshkian, Rais wa Iran, katika kuendelea na safari yake kwenda Qom, alikutana na kuzungumza na Ayatollah Alavi Borujerdi.

Rais katika mkutano huu, baada ya kumshukuru Ayatollah Alavi Borujerdi kwa mtazamo wake sahihi, unaoendelea na wenye ufahamu kuhusu utendaji wa serikali na mabadiliko ya sasa nchini, alisema: Maoni na mawazo yenu ni ya thamani sana kwangu na yanatoa mwongozo; kwa sababu nchi katika hali ya sasa inahitaji zaidi kuliko wakati mwingine wowote uchambuzi na mitazamo ya kweli inayotegemea uelewa sahihi wa matatizo na mahitaji ya sasa.

Rais aliendelea kuelezea juhudi za serikali katika kuendeleza mambo ya nchi na kuimarisha mafanikio muhimu ya vikosi vya silaha kupitia diplomasia na mwingiliano wa kimataifa wenye kujenga, na akaelezea wasiwasi wake juu ya hatua za baadhi ya makundi zinazolenga kudhoofisha umoja wa ndani na ushirikiano na kuvuruga mchakato wa mazungumzo.

Ayatollah Alavi Borujerdi pia katika mkutano huu, baada ya kushukuru juhudi za serikali na rais binafsi katika kuendesha nchi katika hali ngumu na dhiki ya sasa, alisifu uvumilivu na upana wa moyo wa serikali dhidi ya baadhi ya chuki na mashambulizi.

Aliporejelea utata wa hali za ndani na kimataifa alisema: Kuendesha nchi katika hali ya sasa si kazi rahisi, na kwa maoni ya wataalamu wengi na wanachuoni wa chuo cha kidini cha Qom, usimamizi wa mambo ya nchi katika hali hii ngumu haungeweza kuwa bora zaidi. Muhimu ni kwamba wanaowajibika waelewe ukweli kwa usahihi na kufanya maamuzi kulingana na hali zilizopo.

Ayatollah Alavi Borujerdi, akisisitiza kwamba kufikia malengo na viwango vya juu kunahitaji kuzingatia wakati huo huo ukweli na uwezo uliopo, aliongeza: Wakati mwingine kuna pengo kati ya matamanio na ukweli, na ustadi wa usimamizi ni kufanya uamuzi bora zaidi kwa kuzingatia ukweli.

Mwalimu wa chuo cha kidini pia alisema uwajibikaji wa rais katika kuendeleza mazungumzo ni wa ujasiri na unastahili pongezi, na akasema: Mmetimiza wajibu na jukumu lenu; kama upande mwingine utazingatia ahadi zake au la, au kama wengine ndani ya nchi wataweka vikwazo, ni jambo lililo nje ya wajibu wenu. Kilicho muhimu ni kutimiza wajibu na juhudi za dhati katika kulinda maslahi ya nchi na watu.