Ndoto ya ushindi wa Trump, wakati huu katika “kesi ya mauaji”

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Donald Trump, Rais wa Marekani, aliandika kwenye Truth Social: «Punde tu katika Mahakama ya Juu ya Marekani, ushindi mkubwa ulipatikana katika “kesi ya mauaji”, ambao unathibitisha mamlaka ya rais katika nchi yetu ya kuwawondoa madarakani maafisa wa tawi la utendaji, wateule na wawakilishi wa mashirika kulingana na Kifungu cha II cha Katiba.»

Rais wa Marekani, ambaye kwa kujulikana anatafuta kuwaondoa madarakani maafisa wanaopinga amri zake zisizo halali, alidai: «Uamuzi huu unarudi nyuma miaka ya 1930, na marais wa Marekani tangu wakati huo wamekuwa wakitafuta uamuzi kama huo!»