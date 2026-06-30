New York Times: Kwa nini Waamerika hawampendi tena Trump?

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, gazeti la Marekani New York Times katika makala yake liliandika kwamba chini ya miaka miwili tangu Donald Trump arudi Ikulu ya White House, anakabiliwa na kushuka kwa kasi kwa umaarufu wake. Baadhi ya minong'ono katika duru za kisiasa nchini inaamini kwamba mienendo ya kisiasa na kiutamaduni iliyoambatana na ushindi wake katika uchaguzi wa 2024 inapungua, na wengi wa waliompigia kura wamekatishwa tamaa na utendakazi wake.

David Wallace-Wells, mwandishi wa makala hii, anaamini kwamba kampeni inayoitwa "Mradi wa MAGA" ("Fanya Amerika Kuwa Kubwa Tena") katika miaka hii haikudumu kwa muda mrefu, na nchi hata ilishuhudia mabadiliko ya kurudi nyuma ambayo yalirudisha eneo kwa hatua tofauti.

Mwandishi anaongeza kwamba wahafidhina na wafuasi wa Trump baada ya uchaguzi waliamini kuwa nchi imeingia katika awamu mpya ambayo mhimili wake ni kukomesha sera za utofauti na usawa, kuimarisha uhamiaji na kufufua maadili ya kiitikadi, lakini simulizi hii polepole ilipoteza mng'ao wake kwa kuongezeka kwa migogoro ya kisiasa na kiuchumi.

Trump alipoteza mafanikio yake baada ya uchaguzi. Sera zake za kiuchumi, hasa ushuru wa bidhaa, zilisababisha wimbi jipya la mfumuko wa bei, mradi wake wa kurekebisha mfumo wa serikali ulishindwa, na kampeni zake kali dhidi ya wahamiaji katika miji ya Marekani zilizua athari kubwa.

Kutoridhika kwa Umma

New York Times ili kuelezea kushuka kwa umaarufu wa Trump inarejelea viashiria kadhaa ikiwemo kushuka kwa kiwango chake cha kuidhinishwa hadi viwango vya chini kabisa. Katika hali hii, Democrats wamepata fursa halisi ya kurudisha Seneti. Aidha, kuna kutoridhika kwa umma kilichotokea dhidi ya Trump baada ya vita na Iran na kumalizika kwake ambacho mwandishi anaelezea kuwa "ni fedheha".

Mwandishi anaongeza kwamba operesheni za kijeshi za Marekani nje ya nchi zilidhoofisha taswira ya Trump kama rais anayepinga vita, zikasababisha kupanda kwa bei ya mafuta, na kufichua vipengele vya unyeti wa nguvu za Marekani.

New York Times inabainisha kwamba kushuka kwa umaarufu wa Trump hakukomea kwa wapiga kura huru tu, bali pia kuliathiri makundi ambayo Republicans waliona kama msingi wa mustakabali wa vuguvugu la MAGA. Umaarufu wa Trump miongoni mwa vijana katika baadhi ya tafiti umepungua hadi 50%. Umaarufu wa Trump pia umepungua sana miongoni mwa Waamerika Weusi na Walatino, na hata miongoni mwa wafanyakazi weupe ambao walikuwa msingi wake wa kijadi wa wapiga kura.

Mwandishi anamalizia kwamba uchaguzi na ushindi wa vyama sio lazima uonyeshe mabadiliko ya kina katika utambulisho wa jamii ya Marekani, na wengi walitia chumvi imani kwamba ushindi wa Trump unamaanisha mabadiliko ya kudumu katika mwelekeo wa nchi.