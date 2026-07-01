Madai ya gazeti la Wall Street Journal kuhusu onyo la Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu kwa Marekani na Ulaya.

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, gazeti la Wall Street Journal likinukia vyanzo vyenye ufahamu, limesema kwamba Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu kupitia wapatanishi wa Qatar limetuma ujumbe wa onyo kwa pande za Magharibi.

Kulingana na ripoti hiyo, katika ujumbe huo imesisitizwa kwamba ikiwa hakuna uhakikisho utakaotolewa kuhusu udhibiti wa kipekee wa Iran juu ya Mlango-Bahari wa Hormuz, na pia ikiwa Marekani na nchi za Magharibi hazitaachana na mipango yao ya kutumia njia ya kusini ya mlango-bahari, karibu na pwani ya Omani, Iran itafunga tena Mlango-Bahari wa Hormuz.