Tanker Trackers: Iran imeuza mafuta pipa milioni 50 baada ya kuondolewa kizuizi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, tovuti ya «Tanker Trackers» leo Jumanne imeripoti kwamba Iran tangu kuondolewa kwa kizuizi cha Marekani imeuza mafuta pipa milioni 50.

Tovuti hiyo kisha iliongeza kwamba nchi nyingine nyingi za eneo hilo ziko chini sana ya kiwango cha mauzo yao kabla ya vita (uvamizi haramu wa Marekani dhidi ya Iran).

Hali ni kwamba Tanker Trackers tarehe 10 Juni iliandika: Katika siku tano zilizopita (baada ya kuondolewa kwa kizuizi cha baharini cha Marekani), Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeuza takriban mafuta ghafi pipa milioni 18, ambazo thamani yake jumla inakadiriwa kuwa dola bilioni 1.44.