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Afisa wa Israel: Katika vita dhidi ya Iran tulikumbana na mashambulizi ya makombora yasiyokuwa na kifani

1 Julai 2026 - 09:57
News ID: 1833924
Source: ABNA
Afisa wa Israel: Katika vita dhidi ya Iran tulikumbana na mashambulizi ya makombora yasiyokuwa na kifani

Mkuu wa shirika la ulinzi wa makombora la utawala wa Kizayuni alikiri kwamba utawala huo katika vita vya hivi karibuni dhidi ya Iran na katika kufuatia majibu ya kijeshi ya Tehran, ulikumbana na wimbi lisilo na kifani na la kuendelea la mashambulizi ya makombora.

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Yaman Net, «Moshe Patel», Mkuu wa shirika la ulinzi wa makombora la utawala wa Kizayuni, alitangaza kwamba utawala huo katika vita alivyoanza pamoja na Marekani dhidi ya Iran, na pia katika kufuatia majibu ya kijeshi ya Iran, ulikumbana na mashambulizi ya makombora ya kuendelea na yasiyokuwa na kifani.

Patel akizungumzia ukali wa mashambulizi alisema: Israel katika muda wa mzozo huu imekumbana na kiasi kisicho na kifani cha moto wa makombora.

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