Afisa wa Israel: Katika vita dhidi ya Iran tulikumbana na mashambulizi ya makombora yasiyokuwa na kifani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Yaman Net, «Moshe Patel», Mkuu wa shirika la ulinzi wa makombora la utawala wa Kizayuni, alitangaza kwamba utawala huo katika vita alivyoanza pamoja na Marekani dhidi ya Iran, na pia katika kufuatia majibu ya kijeshi ya Iran, ulikumbana na mashambulizi ya makombora ya kuendelea na yasiyokuwa na kifani.

Patel akizungumzia ukali wa mashambulizi alisema: Israel katika muda wa mzozo huu imekumbana na kiasi kisicho na kifani cha moto wa makombora.