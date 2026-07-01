Amr Moussa: Iran imeonyesha upinzani wa busara dhidi ya Marekani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu Russia al-Youm, Amr Moussa, Katibu Mkuu wa zamani wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, alijibu ukosoaji uliotolewa na baadhi ya maafisa na watu wa vyombo vya habari kutoka nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi kuhusu msimamo wake kuhusu Iran.

Katika mahojiano yake na podikasti «Karari maa Lamis» alisema kwamba haipaswi kufikiriwa kwamba nchi zote za Ghuba zina msimamo mmoja dhidi yake, na kwamba sehemu kubwa ya athari zimeonyeshwa kwenye mitandao ya kijamii.

Moussa akirejelea ukosoaji wa Abdulrahman al-Rashed na Anwar Gargash, alisema ukosoaji huo una heshima yake na alisema kwamba atazungumza nao kuhusu suala hili katika mikutano ijayo.

Katibu Mkuu wa zamani wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu kuhusu matamshi yake ya «upinzani wa busara» wa Iran, alisema kwamba alikuwa akimaanisha namna Iran inavyokabiliana na Marekani na «utawala wa Kizayuni» kama mshirika wa Washington, na hili lilikuwa mada kuu ya maneno yake.

Wakati huo huo alisisitiza kwamba shambulio lolote kwa nchi yoyote ya Kiarabu ya Ghuba ya Uajemi analichukulia kama shambulio kwa nchi zote za Kiarabu, na hii imekuwa msimamo wake wa kudumu.

Amr Moussa pia, akikanusha kuwepo kwa tofauti za maoni na nchi za Kiarabu za Ghuba, alibainisha kwamba tofauti za maoni hazipaswi kuharibu uhusiano wa kindugu kati ya nchi za Kiarabu, na kwamba lazima kuwe na nafasi ya kueleza misimamo tofauti.