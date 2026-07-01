Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za utawala wa Kizayuni Gaza; Wapalestina watatu wamefia dini

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ya jeshi la utawala wa Kizayuni katika maeneo mbalimbali ya Ukanda wa Gaza Jumanne alasiri yalisababisha vifo vya angalau Wapalestina watatu, ikiwa ni pamoja na mtoto mmoja, na kuwajeruhi wengine 19.

Vyanzo vya kiafya na mashahidi wa macho waliripoti kwamba shambulizi la ndege isiyo na rubani ya utawala wa Kizayuni katika eneo la Al-Mawasi magharibi mwa Khan Yunis lilisababisha vifo vitatu na majeruhi 17.

Pia kaskazini mwa Ukanda wa Gaza, Wapalestina wawili walijeruhiwa vibaya katika mashambulizi mawili tofauti ya ndege zisizo na rubani dhidi ya nyumba za makazi katika eneo la Al-Falouja katika kambi ya Jabalia na katika mtaa wa Sheikh Radwan jijini Gaza.

Mashahidi walisisitiza kwamba mashambulizi hayo yalilenga maeneo nje ya eneo la kupelekwa kwa vikosi vya utawala wa Kizayuni na yaliyomo katika makubaliano ya usitishaji vita.

Katika shambulizi jingine, wafanyakazi wa uokoaji waliondoa maiti ya Mpalestina mmoja aliyefiwa katika shambulizi la awali la angani la utawala wa Kizayuni karibu na uwanja wa Kuwait katika mtaa wa Az-Zeitoun jijini Gaza, kutoka chini ya vifusi.

Wizara ya Afya ya Gaza ilitangaza kwamba kutokana na ukiukaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya usitishaji vita na utawala wa Kizayuni, hadi sasa Wapalestina 1,053 wamefiwa na wengine 3,406 kujeruhiwa.

Wakati huo huo, harakati ya Kiislamu ya upinzani Hamas, kwa kukaribisha kupelekwa kwa vikosi vya kimataifa katika Ukanda wa Gaza, ilielezea matumaini yake kwamba hatua hii itaweka msingi wa kuwatenganisha raia wa Kipalestina na vikosi vya uvamizi na kukomesha uchokozi na ukiukaji wa mara kwa mara wa utawala wa Kizayuni.

Kwa mujibu wa ripoti, magari na vifaa vya vikosi vya kimataifa vya utulivu vimeingia katika Ukanda wa Gaza ndani ya mfumo wa mpango wa usitishaji vita, na picha zilizochapishwa zinaonyesha kuwasili kwa vifaa hivyo katika eneo hilo.