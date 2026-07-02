Kunyongwa kwa jasusi wa Israel na mshiriki wa mauaji ya kamanda wa Al-Qassam

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, chombo hiki kilisisitiza: Vyombo vya usalama vya upinzani, baada ya kupitia hatua zote na taratibu za kimapinduzi, vimemnyonga jasusi (M.M.).

Kulingana na ripoti ya idara ya usalama ya upinzani wa Palestina, «mtu huyu alihukumiwa kwa kushirikiana na vyombo vya kijasusi vya utawala wa Kizayuni na kushiriki katika mauaji mengi ambayo yalisababisha kifo cha idadi kubwa ya Wapalestina wakati wa vita vya mauaji ya kikabila katika Ukanda wa Gaza.»

Chombo hiki cha usalama kiliongeza: Mtu aliyehukumiwa pia alishiriki katika shughuli kadhaa za mauaji dhidi ya makamanda wa vikundi vya upinzani, na ya mwisho ikiwa ni mauaji ya shahidi «Izz ad-Din al-Haddad» (Abu Suhaib), kamanda wa makao makuu ya operesheni ya vikosi vya Al-Qassam – tawi la kijeshi la harakati ya Hamas.

Idara ya usalama ya upinzani wa Palestina, ikiwaonya majasusi wa utawala wa Kizayuni, ilisisitiza: Hii ni hatima ya lazima kwa majasusi wote na mamluki wanaoshirikiana na mipango ya utawala wa uvamizi wa kudhoofisha uthabiti na umoja wa taifa letu.

Chombo hiki cha usalama pia kiliwatoa wito wote waliopotea njia na kuunganisha hatima yao na wavamizi, warudi katika safu za Wapalestina kabla haijachelewa, na kujisalimisha kwa vyombo vya usalama vya upinzani.

Idara ya usalama ya upinzani wa Palestina mwishowe ilisisitiza: Mamluki hawa waliojitenga na safu ya kitaifa wanajiwakilisha wenyewe tu, na vitendo vyao vinakinzana na desturi na mila halisi za familia na makabila ya Palestina – makabila ambayo daima yamekuwa na jukumu la kitaifa na kihistoria katika kuhifadhi umoja wa ndani na kukabiliana na njama za adui na washirika wake.