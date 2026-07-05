Kuhudhuriwa na wajumbe kutoka Hispania na Amerika ya Kusini katika ibada ya kuaga kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA), vyombo vya habari vya Hispania vimeripoti kuhudhuriwa kwa watu mashuhuri na wajumbe rasmi, kitamaduni na wa vyombo vya habari kutoka Hispania na nchi kadhaa za Amerika ya Kusini katika ibada ya kuaga mwili wa Ayatollah al-Udhma Sayyid Ali Khamenei, kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, katika msala wa Imam Khomeini mjini Tehran.

Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Hispania, Valdrak Ludwing Jantske Whittaker, Waziri wa Mambo ya Nje wa Nikaragua, akiwa na ujumbe rasmi, alihudhuria ibada hii na kwa kutoa heshima kwa mwili wa kiongozi shahidi, alifikisha ujumbe wa rambirambi kutoka kwa Daniel Ortega, Rais wa Nikaragua, na Rosario Murillo, Makamu wa Rais, kwa familia yake na viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Nikaragua pia wakati wa safari yake mjini Tehran alikutana na Seyyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, na kusisitiza mshikamano wa serikali na taifa la Nikaragua na Jamhuri ya Kiislamu ya Irani na kutoa rambirambi kwa kifo cha shahidi Ayatollah Khamenei na mashahidi wengine wa Irani.

Katika ibada hii pia alihudhuria mwakilishi maalum wa Jamhuri ya Cuba pamoja na ujumbe rasmi, na kwa kutoa heshima kwa mwili wa kiongozi shahidi, alitangaza rambirambi za nchi yake kwa taifa la Irani.

Mbali na wajumbe rasmi, kikundi cha wanaharakati wa kitamaduni na vyombo vya habari kutoka Hispania, Brazili, Ajentina, Kolombia, Ekwado, Bolivia na Nikaragua pia walihudhuria ibada ya kuaga na kwa kuonyesha rambirambi zao kwa taifa la Irani, waliheshimu kumbukumbu ya kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Kando ya ibada hii, baadhi ya wanachama wa wajumbe wa kitamaduni na vyombo vya habari walikuwa na nakala ya Kihispania ya kitabu "Damu ya Moyo iliyokuwa Yakuti" – kumbukumbu za Ayatollah Sayyid Ali Khamenei kuhusu miaka ya mapambano, gereza na uhamisho.