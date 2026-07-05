Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA), Grigory Matrosov, kasisi wa Kanisa la Othodoksi la Urusi na mwakilishi wa idara ya mahusiano ya nje ya kanisa hili, katika mahojiano alisema kwamba kushahidishwa kwa Ayatollah al-Udhma Sayyid Ali Khamenei, kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, hakukuidhoofisha Irani, bali kumeifanya nchi hii kuwa na nguvu zaidi kuliko hapo awali.

Yeye ambaye alikuwa miongoni mwa wageni waliohudhuria mazishi ya mwili mtakatifu wa kiongozi shahidi, alipoulizwa swali kuhusu tabia ya Ayatollah Khamenei, alisema: Iwani ninataka kumtambulisha kwa watu wa nchi yangu, nitasema kwamba alitumia maisha yake yote katika njia ya Mungu na kuwahudumia watu wa Irani, na hadi mwisho wa njia hii alitoa hata uhai wake.

Matrosov aliongeza: Marekani na utawala wa Kizayuni walidhani kwamba kwa kumuua kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, watafungua njia ya kutawala Irani, lakini makadirio hayo yalikuwa makosa kabisa.

Alisisitiza: Kinyume na mawazo ya Washington na Tel Aviv, kushahidishwa kwa Ayatollah Khamenei kumesababisha kuimarika kwa Irani, na nchi hii baada ya tukio hili itaendelea na njia yake kwa nguvu zaidi kuliko hapo awali.