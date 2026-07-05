Ayatollah Makarem Shirazi: Wauaji wa kiongozi shahidi hawataepuka adhabu ya Mwenyezi Mungu

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahlul-Bayt (ABNA) - Ayatollah al-Udhma Makarem Shirazi, mmoja wa vyanzo vya taqlid (marja' wa taqlid), katika ujumbe wake kwenye mazishi ya kiongozi shahidi wa mapinduzi alisema: Wauaji na walioshiriki katika uhalifu huu mkubwa, ambao mikono yao imechafuliwa na damu ya shahidi huyo mpenzi, makamanda, maafisa, watu wasio na ulinzi na watoto waliyodhulumiwa, hawataepuka adhabu ya Mwenyezi Mungu wala adhabu ya haki, na damu hizi safi hazitasahaulika kamwe.