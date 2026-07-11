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Mazishi makubwa ya kiongozi mshahidi yalifichua asili na kina cha imani ya taifa la Iraq

11 Julai 2026 - 10:13
News ID: 1838526
Source: ABNA
Mazishi makubwa ya kiongozi mshahidi yalifichua asili na kina cha imani ya taifa la Iraq

Baraza la Ahlul Bayt (amani iwe juu yake) nchini Iraq, kwa kutoa taarifa, lilieleza mazishi makubwa ya mwili mtakatifu wa kiongozi mshahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu kama «wakati wa mabadiliko» ambao ulifichua asili ya taifa la Iraq, kina cha ufahamu wao na uthabiti wao juu ya kanuni na misingi ya imani, na likasisitiza kwamba uwepo wa mamilioni ya Wairaq kwa ufahamu ulikuwa ujumbe wazi kwa ulimwengu kuhusu umoja wa Ummah wa Kiislamu na kushindwa kwa «vita laini» vya maadui.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt (ABNA) – Baraza la Ahlul Bayt (amani iwe juu yake) nchini Iraq, kwa kutoa taarifa kuhusiana na mazishi makubwa ya mwili mtakatifu wa kiongozi mshahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, likasisitiza kwamba tukio hili la kihistoria lilifichua asili na kina cha imani ya taifa la Iraq.

Wairaq kwa uwepo wao wa mamilioni kwa ufahamu, walirekodi msimamo wa kihistoria uliovuka mipaka ya kijiografia na kuufikishia ulimwengu ujumbe wazi kwamba Ummah wa Kiislamu wa asili, ingawa nchi zake ni nyingi, unabaki kuwa umoja katika kanuni na masuala makubwa, na kwamba juhudi za kuenezwa kwa fitina na kuwatenganisha na viongozi na alama zao zimeshindwa mbele ya ufahamu na uthabiti wa mataifa.

Uwepo huu mkubwa wa watu ulionyesha kina cha uhusiano wa wana wa Iraq na marejeo ya kidini yenye busara (Marji'iya), kushikamana kwao na njia halisi, na uaminifu wao kwa mbinu yake katika kulinda dini na Ummah. Pia, sherehe hii ilithibitisha kushindwa kwa «vita laini» ambavyo Marekani na serikali ya Kizayuni vilianzisha kwa ushirikiano wa baadhi ya nchi za Ghuba na kwa kutumia nyenzo kubwa za vyombo vya habari, utamaduni, na siasa.

Baraza la Ahlul Bayt (amani iwe juu yake) nchini Iraq, likielezea shukrani na uthamini kwa wana wa taifa la Iraq walioitikia mwito wa uaminifu na kujenga tukio la kihistoria na la kudumu kwa uwepo wao mkubwa na wa ufahamu, linawashukuru makamishoni, taasisi, makambi (Mokab), watu mashuhuri, na mashirika yote ambayo yalichangia mafanikio ya mazishi haya ya kihistoria.

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