Mashauriano ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Kuwait na mwenzake wa Pakistani kuhusu njia za kupunguza mvutano

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika rasmi la habari la Kuwait, Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi hiyo katika taarifa yake ilitangaza kwamba «Jarrah Jaber al-Ahmad as-Sabah», Waziri wa Mambo ya Nje wa Kuwait, katika mazungumzo yake na «Muhammad Ishaq Dar», mwenzake wa Pakistani, alipitia maendeleo ya hivi karibuni ya eneo hilo, hasa kuongezeka kwa mivutano ya sasa na athari zinazotokana nayo.

Kulingana na taarifa hii, pande zote mbili katika mazungumzo hayo ya simu zilijadili juhudi za makusudi za kupunguza uhasama wa kijeshi, kudhibiti mzozo na kuimarisha suluhu za kidiplomasia ambazo zinaweza kuchangia kudumisha usalama na utulivu wa eneo.

Mazungumzo haya ya simu yanakuja baada ya shirika la habari la Reuters kuripoti kwamba baadhi ya nchi za Kiarabu zikiwemo Kuwait, Bahrain na Jordan, ambazo kwa kuona kutokuwa na uwezo wa mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani dhidi ya mapigo sahihi ya Iran zimeingiwa na hofu, sasa zinafanya mazungumzo ya kuanzisha ushirikiano wa ulinzi na Pakistani ili kuziba pengo la kiusalama lililosababishwa na uzembe wa Washington kwa kutegemea uwezo wa kijeshi na tasnia ya ulinzi ya Islamabad.

Hatua hii inakuja wakati ambapo awali Saudi Arabia pia ilikuwa imetia saini makubaliano ya kupeleka maelfu ya wanajeshi, ndege za kivita, ndege zisizo na rubani na mifumo ya ulinzi wa anga ya Pakistani katika ardhi yake.

Wachambuzi wa kisiasa wanatazama mwelekeo huu wa kimkakati kama ishara dhahiri ya kuyumba kwa mikataba ya jadi ya kiusalama na Magharibi na kukiri kwa njia isiyo wazi kushindwa kwa utawala wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo, jambo ambalo limewalazimu nchi zilizotajwa kutafuta vifungo mbadala.