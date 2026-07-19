Kukubaliana kwa Trump na urutubishaji wa urani nchini Saudi Arabia bila masharti ya kimataifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, mtandao wa CNN wa Marekani katika ripoti yake ya kipekee kwa kunukuu vyanzo vinavyofahamu na nyaraka, ilifichua kwamba serikali ya Donald Trump imekubaliana kwa kanuni na urutubishaji wa urani katika ardhi ya Saudi Arabia; mbinu ambayo inaipa Riyadh msamaha wa kutekeleza baadhi ya dhamana za kimataifa zilizoimarishwa za kuzuia maendeleo ya silaha za nyuklia.

CNN iliongeza: Rasimu ya makubaliano haya, ambayo yanaweka mfumo wa msaada wa Washington kwa mpango wa nyuklia wa kiraia wa Saudi Arabia, licha ya kukamilika kwa mazungumzo kati ya pande hizo mbili mnamo Oktoba 2025, bado inasubiri saini ya mwisho ya Trump mwenyewe.