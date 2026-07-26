Kuzorota kwa hali ya wagonjwa nchini Yemen kutokana na uchokozi wa Saudi Arabia

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Masirah, Abdullah al-Sharif, Naibu Mwenyekiti wa Kamati Kuu ya Masuala ya Dawa ya Yemen, alisisitiza: Kutokana na uchokozi wa Saudi Arabia na mzingiro wa Yemen, tunakabiliwa na upungufu wa zaidi ya aina 1600 za dawa nchini.

Aliongeza kuwa zaidi ya makampuni 83 ya dawa yaliyokuwa yakifanya kazi katika uwanja wa kuandaa aina 1300 za dawa nchini Yemen yamekuwa katika hali mbaya sana. Wakati wa mashambulizi ya Saudi-Amerika dhidi ya Yemen, viwanda 2 vya uzalishaji wa dawa viliharibiwa.

Al-Sharif alisema kwamba uchokozi huu umevuruga njia ya kuingiza dawa nchini Yemen. Bei ya ununuzi wa dawa pia imeongezeka sana kutokana na mzingiro wa Yemen na Saudi Arabia na kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Sanaa. Zaidi ya wagonjwa 170,000 wanaopambana na magonjwa yasiyotibika na saratani wameathiriwa na hali hii.