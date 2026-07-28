Makamu wa Kwanza wa Rais wa Iran: Tukilazimishiwa Vita, Tutajilinda kwa Nguvu na Uwezo

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Makamu wa Kwanza wa Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Reza Aref, amesema kuwa Iran si taifa linalotafuta vita au migogoro, bali linapendelea kutatua matatizo na tofauti kupitia mazungumzo na diplomasia.

Aref amesisitiza kuwa sera ya Iran ni kuimarisha amani na kutafuta suluhisho la masuala mbalimbali kwa njia ya mazungumzo, akieleza kuwa hiyo ndiyo njia bora ya kudumisha utulivu na ushirikiano.

Hata hivyo, amebainisha kuwa ikiwa vita vitalazimishwa dhidi ya Iran, taifa hilo litajibu kwa kujilinda kwa nguvu, uthabiti na uwezo mkubwa, huku likiwa tayari kulinda uhuru, usalama na maslahi yake ya kitaifa.