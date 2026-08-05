Baqa'i: Hatuna Mpango wa Kusafiri kwa Pakistan na Qatar

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari ABNA, Ismail Baqa'i, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, alipojibu maswali ya wanahabari kuhusu baadhi ya taarifa za vyombo vya habari vya kikanda na Magharibi kuhusu mazungumzo ya Iran-Oman, alisema: Mazungumzo kati ya Iran na Oman kama nchi mbili za pwani ya Mlango wa Hormuz, yamekuwa yakiendelea katika miezi miwili iliyopita kwa lengo la kuweka njia salama ya usafirishaji wa biashara katika mlango huo, na vipengele vyake mbalimbali vya kiufundi, kisheria, kiusalama na kimazingira vimechunguzwa katika mamlaka husika za nchi yetu.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nye alitathmini mchakato wa mazungumzo kati ya nchi hizo mbili kuwa wa "kitaalamu" na "unaosonga mbele" na akabainisha: Viratibu vya kijiografia vya njia inayozingatiwa na pande zote mbili vimekubaliwa, na ikiwa baadhi ya wahusika wengine hawatazuia katika suala hili, taarifa ya pamoja ya nchi hizo mbili iliyo na mambo makubwa yaliyokubaliwa na maelezo, iko katika hatua ya mwisho ya ukaguzi na uandishi.

Baqa'i, kuhusu athari za maelewano ya nchi mbili kati ya Iran na Oman kwenye hali ya usalama na usafirishaji wa biashara katika Mlango wa Hormuz, alibainisha: Kufungwa kwa Mlango wa Hormuz kulitokana na uvamizi wa kijeshi wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran na athari zake za kiusalama kwa eneo lote, na kwa kawaida maelewano ya Iran-Oman yenyewe hayawezi kumaanisha kuwa mlango umekuwa salama kwa meli zinazopita, kwa sababu sababu zinazofanya mlango wa Hormuz kuwa si salama kutoka kwa Marekani, hasa kizuizi cha baharini na vitendo vingine vya uchokozi na vitisho dhidi ya Iran na maslahi yake, bado vipo.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika jibu la swali lingine kuhusu uwezekano wa safari ya Waziri wa Mambo ya Nje au Mwenyekiti wa Bunge kwenda Pakistan au Qatar mwishoni mwa wiki hii, alisema: Hatuna mpango wa kusafiri kwa nchi hizo. Hata hivyo, Pakistan na Qatar zinaendelea na juhudi zao za kupunguza mivutano, na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia inawasiliana na kubadilishana mawazo nao.