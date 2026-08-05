Al Jazeera: Suala moja tu limebaki katika mazungumzo ya Iran na Oman

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari ABNA, chanzo kikuu cha kidiplomasia kiliiambia Al Jazeera: Suala moja au mawili tu ndiyo yamesalia bila kutatuliwa katika mazungumzo ya Iran na Oman. Chanzo hiki kikuu cha kidiplomasia kiliiambia Al Jazeera kwamba masuala haya hayaonekani kuwa magumu sana.

Chanzo hicho kilisema: Ikiwa hakutakuwa na kuingiliwa kwa nia mbaya kutoka kwa wahusika wengine, makubaliano yanaweza kufikiwa leo au kesho.

Chanzo hiki cha kidiplomasia pia kilisema kwamba Mlango wa Hormuz haukufungwa kwa sababu ya tofauti kati ya Iran na Oman, kwa hiyo, kufungwa au kufunguliwa kwa mlango huo kutategemea hatua yoyote ya Marekani ambayo inachukuliwa kuwa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa.