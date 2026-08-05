Foreign Affairs: Mhimili wa Upinzani umesalia kuwa thabiti; uthabiti wa Tehran na washirika wake

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari ABNA, gazeti la Foreign Affairs katika ripoti yake lilisisitiza kwamba licha ya mabadiliko katika eneo hilo katika miaka ya hivi karibuni, mhimili wa upinzani umejirekebisha kwa haraka.

Foreign Affairs inaandika kuhusu hili: Sambamba na kuendelea kwa matukio ya vita vya miezi 5 vya Marekani dhidi ya Iran (uvamizi wa Marekani-Kizayuni dhidi ya Iran), uwezo wa Tehran wa kuendelea kutoa mapigo ya adhabu kwa Marekani na washirika wake umewashangaza wanamkakati na wachambuzi wengi. Marekani na Israel zimekuwa zikilenga nchi hii kwa mashambulizi ya anga kwa vipindi kwa miezi kadhaa; hata hivyo, Iran na washirika wake wa kikanda wameonyesha ushupavu na uthabiti wa ajabu: Hizbullah, licha ya kampeni kali ya Israel kusini mwa Lebanon, bado ni tishio kubwa, na Wayemeni wameanza tena shughuli zao dhidi ya meli za biashara katika Bahari Nyekundu.

Gazeti liliongeza: Kwa kweli, uthabiti wa Jamhuri ya Kiislamu na washirika wake, licha ya miaka ya kushindwa kinadharia, unaonyesha dosari ya kimsingi katika mawazo yaliyosababisha mzozo huu. Marekani na Israel, walipoanza kampeni dhidi ya Iran mwishoni mwa Februari, walitenda kwa msingi wa nadharia ambayo kwa miaka mingi ilikuwa ikienzwa na wanaounga mkono mabadiliko ya serikali (nchini Iran) nchini Marekani na wanamkakati wa Israel; nadharia ambayo kwayo Washington ingeweza kumpiga serikali ya Iran pigo la mauti kwa kulenga uchumi wa Jamhuri ya Kiislamu, uongozi wake, vifaa vyake vya silaha na njia zake kuu za ugavi kupitia nguvu za kijeshi na vikwazo vya kiuchumi. Kwa hatua hii, pigo la mwisho pia lingewapata washirika wa serikali hii; lakini haikufanyika hivyo.

Foreign Affairs ilibainisha: Miaka 20 iliyopita, operesheni ya kijeshi iliyotegemea kile kinachoitwa "fundisho la pweza" labda ingefanya kazi. Wakati huo, uhusiano kati ya Iran na washirika wake haukuwa mgumu sana, na mtiririko wa silaha, teknolojia na maarifa ya kiufundi yote yaliongozwa kupitia Tehran. Lakini mhimili huu haujapangwa tena kama mfumo rahisi wenye pointi hatari na zinazotambulika kwa urahisi, bali zaidi kama mtandao mnene, uliounganishwa na unaojizalisha yenyewe; mtandao ambao ndani yake maarifa, rasilimali na hata mchakato wa kufanya maamuzi unaweza kujilimbikizia au kusambazwa kwa wakati mmoja katika sehemu nyingi na tofauti. Kiongozi anapouawa, warsha ya uzalishaji au ghala linapobomuliwa kwa mabomu, au mstari wa ugavi unapokatika, makundi mbalimbali yanayohusika hujirekebisha kulingana na hali mpya; wanapata haraka mbadala wa kiongozi aliyeuawa, wanajaza mapengo katika maarifa ya kiufundi yanayohitajika kwa ajili ya utengenezaji wa silaha, na kujenga upya njia za ugavi kupitia njia mbadala. Hata baada ya mapigo ya Israel dhidi ya Hamas na Hizbullah wakati wa vita vya Gaza, kuanguka kwa Bashar al-Assad nchini Syria, na hata baada ya operesheni kubwa za anga za Marekani na Israel dhidi ya Iran katika majira ya kuchipua yaliyopita, mhimili huu umesalia kwa kiasi kikubwa bila kuguswa na imara.