Kuendelea kwa ukiukaji wa mapumziko ya moto kusini mwa Lebanon; shambulio la anga la Israel kwenye mji wa "Al-Mansouri"

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Manar, ukiukaji wa mapumziko ya moto na vitendo vya uchokozi vya serikali ya Kizayuni kusini mwa Lebanon vinaendelea.

Kulingana na ripoti hii, shirika rasmi la habari la Lebanon lilitangaza kwamba serikali ya uvamizi ililenga mji wa Al-Mansouri katika wilaya ya Tiro kwa mfululizo wa mashambulio ya anga.

Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, serikali ya Kizayuni ndani ya saa moja ililenga mji wa Al-Mansouri katika wilaya ya Tiro kusini mwa Lebanon mara mbili kwa mashambulio ya anga.

Vyanzo vya Lebanon pia vilitangaza kwamba jeshi la uvamizi lililenga mji wa Hadatha kusini mwa Lebanon kwa mizinga mizito.

Jeshi la serikali ya Kizayuni katika taarifa yake lilidai kwamba katika saa zilizopita lililenga miundombinu ya kijeshi ya Hezbollah kusini mwa Lebanon, na kwamba mashambulio haya yalikuwa jibu la kuuawa kwa wanajeshi wawili wa Kizayuni na kujeruhiwa kwa wanajeshi wengine wanne kutokana na mlipuko karibu na mji wa Majdal Zun.

Jeshi la uvamizi lilidai kwamba lililenga maghala ya silaha na makao makuu ya amri na miundombinu ya kijeshi ya Hezbollah, na kwamba litaendelea na uwepo wake katika eneo la usalama kusini mwa Lebanon.

Matukio haya yanajiri wakati Wizara ya Afya ya Lebanon ilipotangaza kwamba katika mashambulio ya anga ya usiku wa jana ya Israel dhidi ya mji wa Burj al-Shimali kusini mwa Lebanon, watu wanane walijeruhiwa.