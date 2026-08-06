Uturuki: Ugaidi wa Israel katika Ukingo wa Magharibi na Jerusalem iliyokaliwa unaendelea

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Jazeera, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki alisisitiza kwamba Israel na baraza la mawaziri la Netanyahu wanaendelea na shughuli zao za kigaidi katika Ukingo wa Magharibi na Jerusalem.

Kulingana na ripoti hii, Hakan Fidan katika mkutano wake na waandishi wa habari pamoja na mwenzake wa Syria mjini Ankara pia alisema kwamba Israel inapaswa kujiondoa Gaza lakini inaendelea kuweka vikwazo katika njia ya kutekeleza mpango wa amani.

Fidan pia alizungumzia mabadiliko nchini Syria na kuongeza: "Israel kwa mashambulio yake ya mara kwa mara inajaribu kutishia usalama wa Syria, na serikali hii inapaswa kushinikizwa ili iheshimu uadilifu wa eneo la Syria. Tunasisitiza ushirikiano na Syria katika nyanja ya ulinzi na kupambana na ugaidi. Syria imekuwa imara zaidi, na tunajitahidi kuendeleza uhusiano nayo katika ngazi zote."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, akirejelea mabadiliko nchini Lebanon, pia alisema: "Utulivu na usalama lazima uhakikishwe nchini Lebanon, kwa sababu sera za upanuzi wa Israel zimesababisha mauaji na kuyahamishwa maelfu ya watu."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Syria, bila kurejelea suluhu zozote za kiutendaji, alidai kwamba Dameski inajitahidi kuimarisha utulivu kusini mwa Syria na kusimamisha mashambulio ya mara kwa mara ya Israel.