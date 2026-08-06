Vyombo vya habari vya Kizayuni: Hezbollah inabadilisha kanuni za mchezo

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, gazeti la Kiebrania "Maariv" likirejelea tukio la hivi karibuni la kiusalama katika kijiji cha Majdal Zun kusini mwa Lebanon ambalo lilisababisha vifo vya wanajeshi wawili wa Kizayuni na kujeruhiwa vibaya kwa wengine wanne, kiliandika kwamba Hezbollah inabadilisha kanuni za mchezo, na hii ndiyo mtazamo unaosababisha wasiwasi kwa jeshi la Israel.

Ripoti hii inaongeza kuwa tukio huko Majdal Zun kusini mwa Lebanon ni ishara ya mwelekeo usiofaa kwa serikali ya Kizayuni.

Kwa mujibu wa Maariv, Hezbollah inajaribu kuanzisha vita vya msituni kwenye uwanja wa vita, na jeshi la Israel Jumatano lilitenda kwa uchezaji na kuchanganyikiwa.

Kulingana na ripoti hii, siku zijazo zitakuwa na changamoto nyingi kwa jeshi la Israel katika eneo la Ukingo wa Magharibi pia.

Vyombo vya habari vya serikali ya Kizayuni jana viliripoti vifo vya wanajeshi wawili wa Kizayuni na kujeruhiwa kwa wengine wanne katika operesheni ya kijeshi kusini mwa Lebanon. Msemaji wa jeshi la serikali hii aliripoti kifo cha afisa wa cheo cha Meja akiongoza kikosi na mwanajeshi mwingine wa Kizayuni pamoja na kujeruhiwa kwa watu wengine wanne jana kusini mwa Lebanon.

Katika maelezo ya tukio hili imeelezwa kuwa jana mchana karibu saa 12 jioni, vikosi vya jeshi la Israel kutoka timu ya mapambano ya Brigedi 55 vilikuwa vikifanya shughuli katika eneo la kijiji cha Majdal Zun kusini mwa Lebanon. Wakati wa operesheni, wanajeshi waliingia ndani ya jengo katika eneo hilo. Walipoingia ndani ya jengo, mlipuko ulitokea ambao unakisiwa kuwa ulisababishwa na bomu la kando ya barabara lililokuwa limewekwa mahali hapo.