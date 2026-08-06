Harakati za Amal: Upinzani ndio chaguo pekee la kulinda Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu tovuti ya An-Nashra, huku serikali ya Lebanon ikiendelea kusisitiza mazungumzo ya moja kwa moja na Wazayuni na makubaliano ya kujisalimisha, Harakati za Amal zilikosoa vikali hatua hizi za serikali.

Ali Khurayis, mbunge mwandamizi wa bunge la Lebanon anayehusishwa na Harakati za Amal, katika sherehe ya maadhimisho ya mlipuko wa bandari ya Beirut alisema kwamba Harakati za Amal tangu mwanzo zimekuwa zikitaka ukweli kamili kuhusu mlipuko wa bandari na uchunguzi wa uwazi na wa haki ambao utabainisha majukumu na kuwawajibisha wahusika kwa matendo yao - mbali na upendeleo wowote au siasa, ili haki itendeke kwa wahanga na familia zao.

Akiendelea na hotuba yake, kwa kukosoa kuendelea kwa mazungumzo ya moja kwa moja ya serikali ya Lebanon na adui wa Kizayuni, ambazo awamu yake mpya ilifanyika jana mjini Roma, alisema: "Imethibitishwa kabisa kwamba adui wa Kizayuni haheshimu makubaliano au maelewano yoyote na haizingatii mapumziko ya moto. Badala yake, serikali hii inaendelea na mashambulio yake ya kila siku, kufanya mauaji ya halaiki, uharibifu, kuchoma nyumba na kulenga raia."

Mwakilishi huyu wa Harakati za Amal alisisitiza: "Mauaji haya yote ya Wazayuni yanafanyika katika kivuli cha ukimya wa kimataifa wenye mashaka na kutoweza kwa jumuiya ya kimataifa kuwalazimisha wavamizi kutekeleza maazimio ya kimataifa na kusimamisha uchokozi wao."

Ali Khurayis alisema: "Lebanon itaendelea kuzingatia haki zake za kitaifa, na azma ya upinzani inayotokana na kujitolea kwa njia ya Imam Hussein (amani iwe juu yake) na dhabihu za mashahidi, itavunja majaribio yote na njama za adui za kuvamia na kutawala nchi yetu."

Mwishowe alitoa wito wa kuimarisha umoja wa kitaifa na kushikamana na chaguo la upinzani katika kukabiliana na uvamizi na kulinda uhuru wa kitaifa, na akasema: "Jeshi la Lebanon liko tayari kupelekwa katika maeneo yote ambayo adui wa Kizayuni atajiondoa."