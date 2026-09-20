Yahya Saree: tulilenga vituo nyeti vya Riyadh na kampuni ya Aramco huko Yanbu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu Al-Masira, vikosi vya jeshi la Yemen katika taarifa viliripoti kuhusu operesheni mbili zilizofanikiwa ndani ya Saudi Arabia.

Katika taarifa ya vikosi vya jeshi la Yemen iliyosomwa na Yahya Saree, msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen, inasema: kwa kujibu uzushi mkubwa unaoshtaki Yemen, ardhi ya imani na hekima, kwa kulenga Makka, na kwa kutetea dhidi ya matusi ya Karun wa leo, pembe ya shetani, Saudi wa Najd, na kwa kujibu uvamizi unaoendelea wa adui wa kihalifu wa Saudi dhidi ya watu wetu wapendwa, kwa kutumia ndege za kivita za F-15 na Typhoon zilizopaa kutoka kambi za anga za Khamis Mushait na Taif, ambazo hadi sasa zimefika mashambulizi 732 ya anga na zimeacha wafia dini na majeruhi miongoni mwa raia na kusababisha uharibifu wa miundombinu ya kiraia, na kwa kujibu harakati za adui wa kihalifu wa Saudi za kulenga Sanaa, kwa mtindo wa Daesh, kwa njia ya majaribio ya milipuko inayolenga raia; vikosi vya jeshi la Yemen vilifanya operesheni mbili muhimu za kijeshi kwa kutumia makombora kadhaa ya balistiki na ndege zisizo na rubani.

Msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen alisema: operesheni ya kwanza ililenga malengo nyeti huko Riyadh, mji mkuu wa adui wa Saudi. Operesheni ya pili ililenga kampuni ya Aramco huko Yanbu. Operesheni zote mbili, kwa neema ya Mwenyezi Mungu, zilifanikiwa na zilisababisha moto mkubwa katika maeneo yaliyolengwa.

Yahya Saree alitangaza: vikosi vya jeshi la Yemen vinasisitiza kwamba propaganda za uongo zilizochapishwa na vyombo vya habari vya adui wa Saudi kwamba tunalenga raia hazina msingi. Madai yoyote kama haya ni matokeo tu ya kuzuia kwa kushindwa kwa ulinzi wa anga wa adui wa Saudi.

Alisema: vikosi vya jeshi la Yemen vinaendelea kulazimisha mlinganyo wa «mzingiro kwa mzingiro» na «kuongezeka kwa kuongezeka» na kulenga vituo vya kukusanyika vya mamluki wa Saudi hadi uvamizi usimame na mzingiro wa nchi yetu wapendwa umalizike.