Ghalibaf: Matarajio ya mfumuko wa bei ya Marekani yanategemea Mlango wa Hormuz na Bab al-Mandab

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Mohammad-Baqer Ghalibaf, Rais wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, alichapisha ujumbe katika mojawapo ya mitandao ya kijamii, akiandika: “Tuone kama Hifadhi ya Fedha ya Marekani (Federal Reserve) kwa kuongeza kiwango cha riba inaweza kufungua Mlango wa Hormuz au kuzalisha pipa moja zaidi la mafuta?!”

Aliongeza: “Kwa kupandisha na kupunguza kiwango cha riba haiwezekani kudhibiti (kutia nanga) matarajio ya mfumuko wa bei nchini Marekani, kwa sababu matarajio haya yanaathiriwa na mshtuko wa upande wa ugavi unaosababishwa na kuzuiwa kwa njia za nishati, yaani Mlango wa Hormuz na Bab al-Mandab, na hayana uhusiano wowote na kiwango cha riba. Ni ‘hatari ya Mlango wa Hormuz’ ambayo huamua kiwango cha riba, na udhibiti wa hatari hii sasa uko mikononi mwa Iran.”

Ikumbukwe kwamba msisitizo wa Ghalibaf katika ujumbe huu unahusu dhana kwamba leo enzi ya kudhibiti mfumuko wa bei na matarajio ya mfumuko wa bei kwa kutumia tu zana za upande wa mahitaji (kiwango cha riba) imekwisha, na ni jiografia ya kisiasa ambayo ina uwezo mkubwa wa kuathiri viashiria vya kiuchumi kama vile mfumuko wa bei.